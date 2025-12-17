Sábado – Pense por si

Governo aprova subida do salário mínimo para 920 euros

Lusa 14:03
Leitão Amaro disse que este é um "aumento significativo" e que em ano e meio o salário mínimo aumentou 100 euros.

O Governo aprovou o o aumento do salário mínimo nacional em 50 euros em 2026, de 870 para 920 euros (brutos), anunciou esta quarta-feira o ministro da Presidência após o Conselho de Ministros.

Objetivo é que atinja os 1.020 euros em 2028
Em conferência de imprensa no Palácio da Vila, em Sintra, António Leitão Amaro disse que este é um "aumento significativo" e que em ano e meio, com governos PSD/CDS-PP, o salário mínimo aumenta 100 euros.

"Em ano e meio, com Luís Montenegro como primeiro-ministro, o salário mínimo sobe 100 euros. Faz parte de uma política de aumento de rendimento dos portugueses sustentada por um momento ímpar da economia nacional", disse o governante.

O acordo de rendimentos que o anterior governo de Luís Montenegro (PSD/CDS-PP) assinou com a UGT e as centrais patronais em outubro de 2024 prevê que o salário mínimo suba a um ritmo de 50 euros em cada um dos anos até 2028.

Os valores previstos são 920 euros em 2026, passando para 970 euros em 2027 e para 1.020 euros em 2028.

