Guerras familiares por heranças milionárias - Vários filhos, mulher e testamento falsos

Um falso filho na Baía, outro em Santa Catarina, pelo menos duas mulheres oficiais que nunca existiram e um testamento de que também não há registo. Desde que Olympio José Alves morreu, aos 86 anos, num hospital de São Paulo, houve vários alegados herdeiros de uma fortuna que, segundo a imprensa brasileira, valerá cerca de 15 milhões de euros. Além de falsos, eram particularmente criativos.



Já depois de ter morrido, o milionário teria reconhecido uma dívida: a compra de uma fábrica de álcool e de açúcar que nunca chegou a pagar. Problema: para fazer o acordo de pagamento, no valor de mais de 600 mil euros, era preciso que tivesse ressuscitado. Em vez disso, um vendedor de doces sentou-se no tribunal e assinou por ele. O dinheiro da burla terá sido entregue a um grupo liderado por Sérgio Roberto de Carvalho, ex-major da Polícia Militar entretanto condenado a 15 anos de prisão. Já a juíza que autorizou (em tempo-recorde, um ano) que a herança a pagasse foi reformada compulsivamente.





olympio

O falso casamento com Neusa não foi difícil de provar. Primeiro porque já depois de alegadamente ser casada com um milionário, foi despejada por não pagar a renda. Além disso, a certidão que apresentou tinha sido feita no Bairro do Jacaré, no estado do Paraná, onde Olympio nunca viveu ou teve negócios. Mais suspeito? A folha foi colada com fita cola no livro de registos e tinha um tamanho, espessura e tom diferentes do das restantes. Outro detalhe importante: no alegado dia do casamento, a mãe de Olympio, Rita, estava viva – o documento dizia o contrário.