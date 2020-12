Grupo Sugee vai investir 150 ME em Portugal no próximo ano

O grupo promotor imobiliário indiano Sugee vai investir cerca de 150 milhões de euros em Portugal no próximo ano, tendo já em desenvolvimento dois projetos residenciais em Lisboa, segundo um comunicado da empresa.

Segundo o comunicado, o grupo chegou a Lisboa em março de 2019 para "analisar o mercado e ponderar as suas potencialidades" e, no final do mesmo ano, arrancou com dois projetos na cidade.

Em causa está a reabilitação de um edifício do século XIX no Príncipe Real, o "Royal 20", com nove frações T1, "claramente vocacionado para a captação de investidores "Visto Gold", que deverá estar concluída em fevereiro de 2021.

O outro projeto é a construção de raiz do 'Alcântara Vista', "um projeto residencial familiar" que iniciará a construção no início de 2021, indica o grupo com sede em Mumbai, na Índia.

Até agora, o grupo afirma que investiu "mais de 6,5 milhões de euros" nos dois projetos no centro de Lisboa, para os quais diz haver "uma procura significativa em todos os continentes."

O grupo diz-se "determinado em desenvolver esses e outros empreendimentos no próximo ano, totalizando mais de 150 milhões de euros de investimento".

"Identificámos várias cidades estratégicas com potencial para bons retornos sobre o investimento imobiliário e esperamos desenvolver cerca de 50 mil metros quadrados de promoção nos próximos anos, podendo alguns desses projetos destinar-se ao mercado de arrendamento de média/longa duração para a classe média portuguesa", afirma o grupo Sugee.