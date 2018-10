A economia grega cresceu 1,5% em 2017 face a 2016, segundo dados definitivos publicados hoje pela agência de estatística grega.

A economia grega cresceu 1,5% em 2017 face a 2016, segundo dados definitivos publicados hoje pela agência de estatística grega (Elstat), que reviu em alta, em mais uma décima, os números provisórios de Março passado.



O consumo final aumentou 0,6% em vez de cair 0,2%, como a Elstat tinha calculado nos dados provisórios.



Na rubrica dos gastos, o aumento do consumo das famílias foi particularmente significativo, tendo crescido 0,9% em vez de 0,1% calculado inicialmente.



Por outro lado, os gastos do Estado recuaram menos do que o estimado em Março, designadamente 0,4%, em vez de 1,1%.



As importações de bens e serviços aumentaram 7,1%, mais uma décima do que os dados provisórios, enquanto as exportações cresceram 6,8%, a mesma percentagem que a calculada em Março.



Em contrapartida, os investimentos ficaram abaixo dos cálculos iniciais, ao aumentar 9,1% face a 2016, em vez da estimativa inicial de 9,6%.



A Elstat informou que nos cálculos definitivos se pode contar com uma série de dados que incluem um período de observação mais amplo do que o apresentado em Março.