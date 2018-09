O Governo prepara-se para aumentar os salários mais baixos da Função Pública, uma medida que poderá beneficiar 35% dos trabalhadores do Estado. Segundo o Público, o ministro das Finanças, Márcio Centeno, recuou na "linha vermelha" traçada sobre este tema, estando já a ser negociadas medidas concretas com os parceiros de coligação parlamentar - PCP, Os Verdes e BE - para entrarem o Orçamento do Estado de 2019.A medida de Centeno assemelha-se ao que foi feito em 2003 e 2004 Governo PSD, cuja pasta das Finanças era assumida por Manuela Ferreira Leite. Nessa altura, apenas foram aumentas trabalhadores estatais com salários até cerca dos mil euros.MárioCenteno vai estar presente na reunião em sede de Concertação Social desta sexta-feira, em que Governo e parceiros sociais vão discutir as orientações políticas sobre o Orçamento do Estado do próximo ano.

A reunião plenária da Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS) foi convocada pelo ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, José Vieira da Silva, e tem como ordem de trabalhos as "grandes orientações políticas sobre matéria orçamental". O encontro ocorre a cerca de duas semanas do prazo de entrega na Assembleia da República da proposta do Governo sobre o Orçamento do Estado para 2019 (OE2019), que terá de acontecer até 15 de Outubro.

As centrais sindicais CGTP e UGT exigem aumentos salariais na função pública no próximo ano, entre outras medidas, enquanto as quatro confederações patronais - CIP (Indústria), CCP (Comércio e Serviços), CTP (Turismo) e CAP (Agricultura) - têm centrado o discurso na necessidade de baixar impostos para as empresas.