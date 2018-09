Ao contrário do que prevê a lei que entra em vigor em Novembro, o PS propõe que sejam as Câmaras a definir a quota de veículos de passageiros das plataformas electrónicas Uber, Cabify ou Taxify que podem operar em casa concelho. Segundo o Jornal de Negócios , os socialistas garantem "que o PS não irá aprovar nenhuma alteração à legislação"."Trata-se apenas de propor à Comissão para a Descentralização que avalie a possibilidade de atribuir às autarquias competências em matérias de regulação e gestão de transporte de passageiros não caracterizado", explicou o presidente do PS ao mesmo jornal.

No passado dia 19 de Setembro, os taxistas iniciaram um protesto, com concentrações em Lisboa, Porto e Faro, contra a entrada em vigor, a 1 de Novembro, da lei que regula as quatro plataformas electrónicas de transporte que operam em Portugal -- Uber, Taxify, Cabify e Chauffeur Privé. Após uma semana de manifestações - que incluiu concentrações à porta da Assembleia da República e do gabinete do primeiro-ministro -, os taxistas desmobilizaram na quarta-feira, ao final do dia.

Saiba tudo sobre o tema na edição desta sexta-feira do Jornal de Negócios