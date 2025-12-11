Sábado – Pense por si

Dinheiro

Governo nomeia Cristina Vaz Tomé para liderar Metro de Lisboa

Jornal de Negócios 11 de dezembro de 2025 às 22:59
As mais lidas

Ex-secretária de Estado da Gestão da Saúde foi agora nomeada para a liderança do Metropolitano de Lisboa que estava sem presidente desde o falecimento de Vítor Domingues dos Santos.

Cristina Vaz Tomé saiu do cargo de secretária de Estado da Gestão da Saúde no XXIV Governo Constitucional, ficando de fora do novo Executivo de Luís Montenegro. Vai agora liderar o Metropolitano de Lisboa, .

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo revela que “aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que designa para o conselho de administração da Metropolitano de Lisboa, E. P. E.” Cristina Alexandra Rodrigues da Cruz Vaz Tomé como presidente após parecer favorável da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).

Cristina Vaz Tomé vai, assim, tomar o lugar deixado vago por Vítor Domingues dos Santos, que faleceu, tendo as suas funções sido exercidas até agora por Maria Helena Campos, uma das vogais do conselho de administração. Contudo, o seu nome não está agora na nova gestão da empresa.

Pedro Miguel Naves Folgado foi nomeado vice-presidente, enquanto Mahomed Ashif Mohamad Bashir e Sónia Alexandra Martins Páscoa são nomeados como vogais. Sónia Páscoa mantém a posição que já tinha, que exercia com Maria Helena Campos, que sai agora, e João Paulo Saraiva, que já tinha abandonado a administração da empresa.

Além do Metro de Lisboa, também são nomeados novos membros do conselho de administração para a NAV, mas neste caso há um novo vice-presidente e uma vogal.

O Governo “designa Rui Pedro Soares Dias Marçal e Teresa Mafalda Pais de Moura Gonçalves, para os cargos de vice-presidente e de vogal do conselho de administração da Navegação Aérea de Portugal –NAV Portugal”.

Tópicos Administração Lisboa Conselho da União Europeia Navegação Aérea de Portugal Maria Helena Campos Governo da República Portuguesa Paulo Saraiva Luís Montenegro
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Governo nomeia Cristina Vaz Tomé para liderar Metro de Lisboa