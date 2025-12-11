Governo nomeia Cristina Vaz Tomé para liderar Metro de Lisboa

No comunicado do Conselho de Ministros, o Governo revela que
“aprovou uma Resolução do Conselho de Ministros que designa para o conselho de
administração da Metropolitano de Lisboa, E. P. E.” Cristina Alexandra
Rodrigues da Cruz Vaz Tomé como presidente após parecer favorável da Comissão
de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CReSAP).
Cristina Vaz Tomé vai, assim, tomar o lugar deixado vago por
Vítor Domingues dos Santos, que faleceu, tendo as suas funções sido exercidas
até agora por Maria Helena Campos, uma das vogais do conselho de administração.
Contudo, o seu nome não está agora na nova gestão da empresa.
Pedro Miguel Naves Folgado foi nomeado vice-presidente,
enquanto Mahomed Ashif Mohamad Bashir e Sónia Alexandra Martins Páscoa são
nomeados como vogais. Sónia Páscoa mantém a posição que já tinha, que exercia com
Maria Helena Campos, que sai agora, e João Paulo Saraiva, que já tinha
abandonado a administração da empresa.
Além do Metro de Lisboa, também são nomeados novos membros
do conselho de administração para a NAV, mas neste caso há um novo vice-presidente
e uma vogal.
O Governo “designa Rui Pedro Soares Dias Marçal e Teresa
Mafalda Pais de Moura Gonçalves, para os cargos de vice-presidente e de vogal
do conselho de administração da Navegação Aérea de Portugal –NAV Portugal”.
