Governo assina contrato para venda da Efacec a alemães da Mutares

O Governo e os alemães da Mutares assinaram esta sexta-feira o acordo que finaliza a venda da participação do Estado na Efacec, anunciou a gestora de fundos alemã em comunicado.







Efacec





Costa Silva, a 7 de junho. A empresa alemã indica que a operação deverá ficar concluída no terceiro trimestre.



" A empresa alemã indica que a operação deverá ficar concluída no terceiro trimestre.

", assinala o comunicado.



"

A proposta da Mutares foi a escolhida para ficar com os 71,73% do capital da empresa na posse do Estado, conforme anunciado pelo ministro da Economia e do Mar, AntónioA Efacec é uma excelente opção para o portefólio da Mutares, uma vez que beneficiará de uma relevante plataforma que ajudará a canalizar melhorias de valor, permitindo que a empresa recupere a sua posição de liderança no mercado e regresse à trajetória de crescimentoEstamos muito felizes em anunciar a nossa segunda aquisição em 2023. Estou convencido de que, com a nossa experiência operacional e as tendências em curso no sector da energia, podemos continuar a desenvolver o potencial da empresa e colocá-la de novo no caminho do crescimento sustentável", refere Johannes Laumann, CIO da Mutares, citado no comunicado.

