Governo anuncia decisão sobre privatização da Efacec às 15h

O nome do vencedor na corrida à privatização de 71,73% do capital da Efacec deverá ser anunciado esta quarta-feira, pelas 15:00. O anúncio será feito numa conferência de imprensa com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e do secretário de Estado das Finanças, João Nuno Mendes.







Efacec

De acordo com as informações recolhidas pelo Negócios, os alemães da Mutares estão na linha da frente para a compra desta fatia do capital.

A Mutares é um dos quatro candidatos à compra desta posição. Além dos alemães, mais dois fundos, a Oxu Capital e a Oaktree, e um agrupamento industrial formado pela Visabeira e a Sodecia, estavam na corrida à aquisição da participação do Estado.

O fundo alemão, na sua proposta, garante que vai reforçar a força de trabalho da empresa para reverter a sangria de trabalhadores que se registou nos últimos anos devido ao clima de incerteza vivido pela Efacec, sabe o Negócios. Outro ponto que poderá ter contribuído para esta opção do Governo tem a ver com a circunstância do fundo não ter pressa em vender a Efacec, empresa com atividade nos setores da energia, da mobilidade elétrica, da engenharia e do transporte.