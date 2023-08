Google lança ferramentas para desfocar imagens explícitas

Atualização permite que fotografias explícitas não apareçam facilmente nos resultados de pesquisa do Google. Medida começou a ser implementada ontem nos Estados Unidos. O lançamento para Portugal está previsto ainda durante o mês de agosto.

Luana Augusto com Ana Bela Ferreira

Luana Augusto com Leonor Riso

A Google lançou, na quinta-feira, novas ferramentas de desfoque para permitir que os utilizadores não tenham facilmente acesso a fotografias explícitas, nos resultados de pesquisa. Esta definição vai estar disponível para conteúdos que incluem, por exemplo, pornografia e cadáveres, e vai permitir também que os conteúdos indesejados possam ser removidos.



REUTERS/Paresh Dave

A definição só não vai poder ser aplicada a conteúdos cujo os usuários estejam a comercializar atualmente ou ativamente, ou a sites que contenham informações pessoais.

Caso os utilizadores não pretendam ver o seu conteúdo abrangido por esta nova definição, a mesma poderá ser desativada a qualquer momento, através do SafeSearch.

O objetivo da Google com esta nova medida é fazer com que as pessoas se sintam mais confiantes na utilização da pesquisa.

Por enquanto a atualização só está disponível para os Estados Unidos, no entanto, a empresa de serviços online e de software garante que ainda durante o mês de agosto será lançada globalmente.

