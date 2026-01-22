Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

Gigaliners vão ficar maiores. Supercamiões podem chegar aos 32 metros

Negócios 17:21
As mais lidas

Governo avança com alterações ao regime dos veículos euro-modulares, permitindo a utilização de camiões ainda mais compridos que os atuais. Revisão visa alinhar as normas com as existentes em Espanha.

Os “gigaliners”, ou supercamiões, vão ficar ainda mais gigantes. O Governo decidiu avançar com alterações ao regime dos veículos euro-modulares, passando a permitir a circulação nas estradas nacionais de camiões ainda mais compridos, mas também mais pesados, tal como os que são já utilizados no mercado espanhol.

De acordo com o plano de Mobilidade 2.0 aprovado em Conselho de Ministros, vão ser alargados os “limites de comprimento e peso em vigor” para os supercamiões que podem circular no país. O comprimento máximo destes veículos vai crescer em quase 7 metros (o equivalente a praticamente dois utilitários).

Estes veículos pesados, utilizados já por muitas empresas em Portugal, desde a Altri, para o transporte de madeira, até à Autoeuropa, para escoar a produção de T-Roc a partir de Palmela, têm, atualmente, 25,25 metros. Vão crescer para 32 metros, com um peso máximo de 72 toneladas (contra as 60 toneladas atuais).

Com a alteração dos limites é implementada também a possibilidade de estes supercamiões fazerem transporte de matérias perigosas, nomeadamente de combustíveis, mas em “percursos específicos” como para o Aeroporto de Lisboa, nota o Executivo.

"O Aeroporto Humberto Delgado não tem pipeline - o Luís Vaz de Camões [o futuro aeroporto de Lisboa] terá -, sendo que todos os dias ao longo do ano é servido [de combustíveis] por 44 mil viagens para fornecerem jet fuel, gasolina e gasóleo", disse Miguel Pinto Luz. Com esta decisão, o ministro das Infraestruturas e Habitação diz que "podemos baixar para 22 mil" viagens. Isto numa infraestrutura que "vai ter de viver nos próximos 10 ou 12 anos".

A medida visa, de acordo com o Governo, “permitir ganhos em eficiência económica e ambiental”. São dois efeitos que se complementam já que, reduzindo-se o número de viagens para o mesmo transporte, é possível diminuir os custos das operações, ao mesmo tempo que se evita a emissão de mais gases poluentes para a atmosfera fruto, entre outros, do menor consumo de combustível.

O Governo justifica igualmente esta alteração com a necessidade de alinhar o regime vigente em Portugal “com o modelo implementado em Espanha”, o que até agora limitava a utilização dos “gigaliners” espanhóis nas estradas nacionais e deixava em desvantagem os supercamiões nacionais nas estradas do país vizinho.

Tópicos Transportes Empresa Gasóleo Gasolina Lisboa Portugal Palmela Espanha Autoeuropa Conselho da União Europeia Miguel Pinto Luz
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Gigaliners vão ficar maiores. Supercamiões podem chegar aos 32 metros