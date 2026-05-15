Sábado – Pense por si

Escolha a Sábado como "Fonte Preferida"

Veja as nossas notícias com prioridade, sempre que pesquisar no Google.

Adicionar fonte

Dinheiro

Gasolina sobe quatro cêntimos e gasóleo um cêntimo na próxima semana

Lusa 12:11
As mais lidas

O preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos €2,016 por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os €1,970 por litro.

Os preços dos combustíveis em Portugal vão voltar a subir na próxima semana, com a gasolina 95 simples a aumentar em média quatro cêntimos por litro e o gasóleo simples um cêntimo por litro.

Posto de abastecimento de combustíveis
Posto de abastecimento de combustíveis LUSA

As previsões do aumento dos preços foram cedidas à Lusa pela Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC).

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG), e tendo em conta as previsões das subidas com os valores do fecho do mercado na quinta-feira, o preço médio da gasolina simples 95 deverá situar-se nos 2,016 euros por litro a partir de segunda-feira, enquanto o gasóleo simples poderá atingir os 1,970 euros por litro.

A média final só ficará fechada ao final do dia, podendo ainda registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo, e o custo final na bomba poderá variar conforme o posto de abastecimento, a marca e a localização.

O aumento dos preços dos combustíveis acontece num contexto de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

A cotação do barril de petróleo Brent para entrega em julho terminou na quinta-feira no mercado de futuros de Londres com uma apreciação quase impercetível de 0,09%, para 105,72 dólares.

Hoje, o crude do Mar do Norte, de referência na Europa, já ultrapassava os 107 dólares por barril.

Artigos Relacionados
Tópicos preços Bom preço Gasóleo Gasolina Mar do Norte Londres Europa Portugal
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Gasolina sobe quatro cêntimos e gasóleo um cêntimo na próxima semana