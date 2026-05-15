Mais barato visitar Portugal do que... ver Portugal no Mundial'2026: anúncios da Air Transat tornam-se virais

Os preços dos bilhetes de avião estão caros? A companhia canadiana decidiu inverter a narrativa.

Numa altura na qual tanto se fala do aumento dos preços das viagens de avião por conta da crise no Médio Oriente, a canadiana Air Transat decidiu inverter a narrativa com um argumento que está a ser visto pelos analistas em publicidade e marketing como brilhante. Em vários painéis publicitários, a companhia aérea compara os preços para ver os jogos do Mundial'2026 com aquilo que terá de pagar-se para fazer viagens para os países de algumas seleções, exibindo diferenças bem evidentes.



Air Transat promove viagens para Portugal com voos desde 799 dólares

Portugal é um dos exemplos principais, com uma diferença enorme entre os valores. De acordo com as contas da Air Transat, ver um jogo de Portugal no Mundial pode custar 3870 dólares (3300 euros), quando uma viagem de ida e volta para o nosso país a partir de Toronto (com chegada a Lisboa) se faz por cerca de 799 dólares (685 euros) - isto para uma viagem a fazer-se em outubro.

Outros exemplos dados nos painéis de publicidade incluem viagens para Inglaterra (3400 contra 779 dólares), para o México (3500 contra 429 dólares) ou ainda para França (3236 contra 759 dólares).

Record fez o teste e, na verdade, o preço das viagens até é mais baixo do que aquele que aparece nas publicidades: uma viagem entre 1 e 8 de outubro custa 618 euros.