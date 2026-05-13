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Dinheiro

Gasóleo subiu 2,5 vezes mais do que a gasolina

13 de maio de 2026 às 22:50
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Inflação nos produtos energéticos volta a explicar boa parte da subida dos preços no mês de abril. Leitura final do INE mostra que variação homóloga de 3,3% é a maior em quase dois anos.

O aumento e a diferença são evidentes para quem abastece o carro, mas o Instituto Nacional de Estatística (INE) dá a dimensão dessa realidade ao divulgar os dados detalhados da inflação para o mês de abril. De acordo com a autoridade estatística, o gasóleo subiu quase 32% em termos homólogos e a gasolina cerca de 12%.

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