Gasóleo subiu 2,5 vezes mais do que a gasolina

A mulher que vive numa obra-prima classificada pela UNESCO
Raquel Lito
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Inflação nos produtos energéticos volta a explicar boa parte da subida dos preços no mês de abril. Leitura final do INE mostra que variação homóloga de 3,3% é a maior em quase dois anos.
O aumento e a diferença são evidentes para quem abastece o carro, mas o Instituto Nacional de Estatística (INE) dá a dimensão dessa realidade ao divulgar os dados detalhados da inflação para o mês de abril. De acordo com a autoridade estatística, o gasóleo subiu quase 32% em termos homólogos e a gasolina cerca de 12%.
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