INE confirma desaceleração da inflação para 1,9% no arranque do ano

Novo ano trouxe um alívio na subida dos preços de venda ao consumidor. Taxa de inflação recuou três décimas em comparação com o mês anterior para um valor abaixo da meta do BCE. Inflação "crítica" diminuiu para 1,8%. Alimentos deram uma ajuda para a desaceleração da inflação.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) confirmou esta quarta-feira que a inflação desacelerou no arranque do ano para um valor abaixo da meta de 2% do Banco Central Europeu (BCE). A variação homóloga da taxa do índice de preços no consumidor (IPC) aliviou para 1,9% em janeiro, depois de o último mês de 2025 ter trazido uma nova aceleração (ainda que ligeira) no cabaz de compras das famílias.



supermercado, compras, alimentos, consumo, iva João Cortesão

"A variação homóloga do IPC foi 1,9% em janeiro de 2026, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à registada no mês anterior. Com arredondamento a uma casa decimal, esta taxa coincide com o valor da estimativa rápida divulgada a 30 de janeiro", revela o INE.

A inflação subjacente, que exclui os produtos que estão mais sujeitos a grandes variações de preços (alimentos não transformados e energia), desacelerou na mesma proporção que a inflação global. Em janeiro, passou de 2,1% para 1,8%. O facto de este indicador estar abaixo do índice global revela que a inflação está menos "enraizada" nos produtos que têm preços mais estáveis, como é o caso da educação e saúde. Este indicador é acompanhado com particular atenção pelo BCE.

Entre os produtos com preços mais voláteis, destacou-se o alívio nos alimentos não transformados (frescos), cujo índice de preços abrandou de 6,1% para 5,8%. Em dezembro, houve uma ligeira aceleração na subida de preços deste tipo de bens, que pôs fim ao ciclo de dois meses consecutivos em que este índice esteve a desacelerar. Recorde-se que, em 2025, os preços dos alimentos voltaram a aquecer, tendo atingido um "pico" de 7% em agosto.

Nos produtos energéticos, o índice de preços manteve-se em valores negativos, mas caíram ligeiramente menos do que no mês anterior. Segundo o INE, a variação homóloga dos preços na energia passou de -2,4% em dezembro, para -2,2% em janeiro.