Os presidentes das câmaras municipais podem autorizar pré-reformas que paguem 25% a 100% do salário, sem intervenção das Finanças. O esclarecimento oficial surge depois de o Governo ter afirmado que não vai “generalizar” a figura.

Os pedidos de pré-reforma feitos pelos trabalhadores da administração local e regional não estarão dependentes da aprovação do Ministério das Finanças. O esclarecimento surge na semana em que Mário Centeno sugeriu que terá muita cautela na aprovação dos restantes pedidos.



O diploma que entrou em vigor há dois meses regulamenta a modalidade da pré-reforma que consite na suspensão total do trabalho, possível a partir dos 55 anos, e que pode garantir ao trabalhador em causa entre 25% a 100% do salário base no cargo de origem.



