Jeff Bezos mantém controlo da Amazon no acordo de divórcio

Jeff e MacKenzie Bezos anunciaram esta quinta-feira que já acordaram os termos do seu divórcio, com o CEO da Amazon a ficar com 75% das ações que o casal detém na gigante do comércio eletrónico.

Num tweet publicado esta quinta-feira, MacKenzie Bezos anunciou que, nos termos do divórcio amigável definidos com Jeff Bezos, ficará com 25% das ações que o casal detém na Amazon – o que lhe deverá conferir uma posição de 4% na retalhista online que ajudou o marido a fundar.

Jeff Bezos manterá o controlo dos direitos de voto sobre todas as ações de MacKenzie e manterá também toda a sua participação acionista no The Washington Post e na Blue Origin (empresa espacial), acrescenta.

A Amazon confirmou estes dados, num comunicado divulgado hoje, sublinhando que MacKenzie deverá ficar com 4% das ações em circulação da empresa. Ao valor atual de mercado da Amazon, essa participação vale cerca de 35 mil milhões de dólares.

Se MacKenzie vender as suas ações, o comprador terá de chegar a acordo com Jeff Bezos para lhe conceder os direitos de voto desses títulos, refere o comunicado divulgado pela empresa junto da Securities and Exchange Commission (SEC), autoridade reguladora do mercado de capitais norte-americano, equivalente à CMVM em Portugal.

Jeff Bezos também já publicou uma mensagem na sua conta do Twitter, elogiando a companheira MacKenzie, com quem teve quatro filhos, num matrimónio que durou 25 anos.

Foi através de um comunicado conjunto na conta de Twitter de Jeff Bezos que o divórcio foi anunciado, no passado dia 9 de janeiro. Na mensagem, o fundador da Amazon e a mulher garantiam que continuavam "amigos" e que viam "futuros maravilhosos pela frente como pais, amigos, parceiros em empreendimentos e projetos".