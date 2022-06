Fábricas de cerveja alemãs pedem garrafas de vidro de volta

Agora que o verão está a chegar e as vendas sobem para o comércio local, os fabricantes de cerveja na Alemanha receiam ficar sem garrafas de vidro.

As fábricas de cerveja alemãs estão a enfrentar uma crise de escassez de matérias-primas, devido à inflação crescente dos preços, uma das consequências da guerra na Ucrânia. O país, invadido pela Rússia em fevereiro, é um dos maiores exportadores de cereais do mundo, nomeadamente de cevada (utilizada para produzir cerveja) e tem neste momento as suas exportações suspensas.