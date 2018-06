Começou por produzir cebolas, criou galinhas, porcos e até teve abelhas. Tudo com dicas da Internet. Foi lá que descobriu os microvegetais que agora vende a chefs famosos como José Avillez e Ljubomir Stanisic.

Aos 13 anos, Tomás Lancastre apaixonou-se pela agricultura quando visitou a casa de uns tios que tinham galinhas. Nesse Natal, a família ofereceu-lhe algumas árvores de fruto e um saco de estrume. O incentivo resultou. Hoje, aos 25 anos, o empresário agrícola é dono de uma das primeiras empresas nacionais dedicadas exclusivamente à produção e venda de microvegetais, plantas que são colhidas pouco depois de surgirem os primeiros rebentos e que são muito procuradas pelos chefs.



A ideia surgiu durante a cadeira de Marketing do curso de Gestão que tirou na Católica Lisbon School of Business and Economics. "Pediram-nos um business plan para um produto inovador e lembrei-me de um vídeo de uma quinta norte-americana que tinha visto no YouTube sobre microvegetais", conta à SÁBADO. O então estudante universitário seguia vários canais do portal de vídeos sobre agricultura e foi lá que aprendeu a criar galinhas e até a produzir mel. A família, dona de uma quinta na Amora, Seixal, chegou a produzir azeite e vinho, mas há muito que não se dedicava à terra. "Tudo o que sei sobre agricultura aprendi no YouTube", diz.



Para o trabalho de grupo, Tomás Lancastre semeou rabanete, mostarda e rúcula na varanda de casa, em Alcântara, e, com mais quatro colegas, encomendou uma embalagem de plástico com etiqueta, criou um site e uma página de Facebook. Nascia assim a Microgreens. "Fomos os únicos a apresentar um produto e que até foi provado na sala de aula. Os outros grupos apresentaram projectos teóricos. Tivemos 18 valores."

Pouco depois, surgiram as primeiras encomendas. "Alguns chefs fizeram pedidos pelo Facebook. Não estava de todo à espera, mas foi assim que percebi que os microvegetais poderiam ser um negócio viável", conta o empresário, enquanto enxota um galo do escritório, na Quinta da Princesa e da Infanta, na Amora, Seixal, onde agora vive.



Em vez de fazer um mestrado em Agronomia, como tinha planeado, pediu um estágio a um tio que tem viveiros de plantas de tomate, em Almeirim. "Ele tinha tudo o que eu precisava para testar o negócio: as máquinas, os tabuleiros [onde são semeadas as plantas] e o substrato. Em troca, eu ajudava-o na gestão."



Durante um ano, experimentou vários tipos de terra, tamanhos de tabuleiros e número de sementes por cada alvéolo de tabuleiro. O mais difícil foi encontrar as sementes. "Muitas das variedades, como o amaranto [um cereal], não se vendem em Portugal. Pedi orçamentos e muitos fornecedores nem me responderam." Acabou por encomendar online 40 variedades de sementes a uma empresa inglesa. Pagou cerca de 300 euros, o seu primeiro investimento na firma.



As experiências convenceram-no a escolher um tipo de tabuleiro com tamanhos de alvéolos distintos, destinados a diferentes sementes. "As mais difíceis de produzir são o shiso [planta japonesa] e o amaranto [cereal da América Latina]. Têm problemas de podridão e muitas vezes morrem assim que brotam", explica Tomás Lancastre.



Começou a vender os microvegetais em 2014 aos chefs que lhe fizeram os primeiros pedidos. "O Miguel Cizeron [chef do Club House Vale Pisão, em Santo Tirso] deu sugestões sobre as variedades e o tamanho que preferia", conta Tomás Lancastre. "Também ajudou na escolha da embalagem. Não queria usar plástico e usamos uma caixa de cartão."



José Avillez é um dos clientes

Em 2015, mudou-se para a quinta da família, na Amora, datada do século XIV, para estar mais próximo dos clientes e montou duas estufas de 70 metros quadrados cada.



Também bateu à porta dos restaurantes mais famosos, como o Belcanto de José Avillez. E resultou. "Usamos os produtos em algumas finalizações para ir buscar sabor e textura. A sua utilização permite também acrescentar um pouco de frescura e um apontamento decorativo", explica à SÁBADO o chef. "Na minha cozinha, são apontamentos. Uso muito rebentos de coentros e algumas flores na Primavera."



Também em 2015, Ljubomir Stanisic provou as amostras que Tomás Lancastre lhe trouxe e gostou. Agora compra 270 caixas de 30 gramas por mês. "Usamos rebentos de coentros no bacalhau; ervilha, no polvo picante com especiarias e amores-perfeitos na espuma de queijo e no sorvete de goiaba e temos muitos outros exemplos", diz o chef. "Dão profundidade, leveza e intensificam sabores."



Um ano depois, a área de produção foi expandida para mil metros quadrados. "Apresentámos um projecto ao Programa de Desenvolvimento Rural 2020 que, um ano e meio depois, foi chumbado por falta de verba. Tivemos de pedir um financiamento de 75 mil euros ao banco." Mas Tomás Lancastre conta duplicar o espaço ainda este ano.



As estufas são computorizadas: há faixas que se estendem e tornam o ambiente mais fresco consoante a intensidade dos raios solares. O sistema de rega, que alimenta as 90 bancadas onde estão os tabuleiros com as plantas, foi instalado há poucos dias. "Antes tínhamos de regar as bancadas com a mangueira. Levava algum tempo."



A produção é praticamente manual. Os tabuleiros são cobertos de terra e, com a ajuda de uma máquina, é introduzido um número exacto de sementes em cada um dos alvéolos. Depois de regados, passam entre dois e sete dias – dependendo da semente – dentro de uma câmara de germinação com um ambiente propício: 23 oC e 94% de humidade.



Quando a planta começa a germinar, os tabuleiros são distribuídos pelas bancadas, onde ficam entre três e 20 dias até crescerem e atingirem o tamanho ideal. "Só as embalamos por encomenda. Podemos cortar as plantas, mas a maioria dos clientes preferem-nas vivas e são enviadas nos alvéolos."

A Microgreens faz uma produção biológica. "Usamos insectos que comem outros insectos e placas onde estes ficam colados. Mas não nos foi dada a certificação biológica porque cortamos as plantas. Não faz sentido", diz Tomás Lancastre.



A empresa produz ervilha, amaranto (que sabe a beterraba), coentros, dinamite (muito picante), alho -francês, couve roxa, rúcula, entre 50 outras variedades. Como são colhidas pouco depois de brotarem os primeiros rebentos, são plantas que não reconhecemos – a rúcula parece um trevo e o alho francês é semelhante ao cebolinho e é vendido com a semente preta presa nas pontas.



Além do Belcanto, entre os seus clientes contam-se restaurantes conceituados como o LAB, de Sergi Arola e o Sushi Café. "O chef do Sushi Café trouxe-me, do Peru, a huacatay, uma planta que sabe a frutos tropicais. Estive dois anos à procura de quem vendesse as sementes." Hoje é o empresário que apresenta novas plantas aos chefs.



Elevado valor nutritivo

Os microvegetais são usados sobretudo como decoração nos pratos, mas têm um elevado valor nutricional. Estudos realizados pelo departamento de Nutrição da Universidade Maryland, nos EUA, determinaram uma concentração de vitaminas, antioxidantes e carotenóides duas a quatro vezes superior em comparação com as plantas maduras. Tomás Lancastre e os cinco funcionários que trabalham nas estufas sabem disso. "Todos os dias fazemos uma salada de microvegetais para o nosso almoço", garante.



Tomás Lancastre também produz flores comestíveis. Aliás, uma das estufas é exclusiva de flores e os amores-perfeitos são o produto mais vendido pela Microgreens. "Toda a gente faz bolos e os cake designers procuram as flores para os decorar." Tem ainda rosas, cravos -chineses, begónias, violas, bocas -de -lobo, brincos -de -princesa e até sardinheiras, entre outras. Ao contrário dos microvegetais, as flores demoram dois meses até poderem ser colhidas. "Não são diferentes das flores vendidas nas floristas, mas como são para uso alimentar não podem ser tratadas com químicos."



Os microvegetais e as flores comestíveis são entregues em 24 horas pela própria empresa em Lisboa, Cascais e na Margem Sul do Tejo. No resto do País, o produto segue por transportadora. Além dos restaurantes, também vende ao público em geral. As encomendas podem ser feitas no site da Microgreens. "Recebemos pedidos de clientes privados mas ainda é um produto caro: se 150 gramas de salada custam 1,20 euros, 150 gramas de microvegetais custam 15 euros."



O preço explica-se pelas quatro toneladas de terra por mês usadas na estufa, e que não pode ser reutilizada. Também o número de sementes necessárias encarece os microvegetais. É que, ao contrário da agricultura convencional, Tomás Lancastre precisa de mais sementes porque vende as plantas poucos dias depois de germinarem.



A empresa já tem cerca de 200 clientes regulares, inclusive em Espanha. "Agora estou mais dedicado à gestão, mas também semeio, corto e faço entregas", explica Tomás Lancastre. O negócio está a correr bem: em 2015, a Microgreens facturou 17 mil euros, no ano seguinte 90 mil e em 2017 atingiu os 280 mil. "Este ano, espero facturar cerca de 400 mil euros." E tudo isto graças ao YouTube.



Artigo originalmente publicado na edição n.º 732, de 10 de Maio de 2018.