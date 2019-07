A Capgemini define como milionários (os chamados 'High Net Worth Individuals' - HNWI) os indivíduos com uma carteira de investimentos em ativos líquidos igual ou superior a um milhão de dólares, excluindo a sua habitação/residência principal, objetos de coleção, consumíveis e bens de consumo duradouro, explica a consultora. Os Ultra-HNWI são os indivíduos que pertencem ao 1% com maiores fortunas.Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios