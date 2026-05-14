Fábricas portuguesas produzem mais de 110 mil veículos até abril

Produção automóvel nacional está a acelerar. Assistiu-se a um forte crescimento no mês passado que elevou o total do ano para mais de 110 mil unidades. 98% do total é exportado.
A produção automóvel nacional está a crescer a um ritmo
acelerado no arranque deste ano. Só nos primeiros quatro meses já saíram das fábricas
portuguesas mais de 110 mil veículos, com a Autoeuropa a ser responsável por
uma grande parte de todos os modelos produzidos em território nacional.
autoeuropa, carrosJoão Cortesão
“Em termos acumulados, no primeiro quadrimestre de 2026,
saíram das fábricas instaladas em Portugal 116.352 veículos, ou seja, mais 7,3%
do que em igual período do ano anterior”, refere a ACAP. Destes veículos, 92.864
são ligeiros de passageiros, nomeadamente os T-Roc produzidos em Palmela.
Para este acumulado contribuiu o forte crescimento da
produção no último mês. “Em abril foram produzidos em Portugal 31.084 veículos
automóveis o que representou um crescimento de 14,2% face ao mês homólogo de
2025”, nota a associação que representa as fabricantes.
Portugal, que no ano passado superou a fasquia das 300 mil
unidades produzidas, patamar que o coloca como um “país produtor”, está bem encaminhado
para voltar a ficar acima deste marco.
Praticamente toda a produção portuguesa através, nomeadamente,
da Autoeuropa e da Stellantis de Mangualde, tem como destino mercados externos.
“98,4% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado
externo, o que contribuiu de forma positiva para o saldo da balança comercial
portuguesa”, diz a ACAP.
“A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações
dos veículos fabricados em território nacional – com 72,3% – com a Alemanha
(19,9%), Turquia (14,4%), Itália (13,0%) e França (11,6%) no topo do ranking”,
acrescenta a associação.