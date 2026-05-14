Fábricas portuguesas produzem mais de 110 mil veículos até abril

Produção automóvel nacional está a acelerar. Assistiu-se a um forte crescimento no mês passado que elevou o total do ano para mais de 110 mil unidades. 98% do total é exportado.

A produção automóvel nacional está a crescer a um ritmo acelerado no arranque deste ano. Só nos primeiros quatro meses já saíram das fábricas portuguesas mais de 110 mil veículos, com a Autoeuropa a ser responsável por uma grande parte de todos os modelos produzidos em território nacional.



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“Em termos acumulados, no primeiro quadrimestre de 2026, saíram das fábricas instaladas em Portugal 116.352 veículos, ou seja, mais 7,3% do que em igual período do ano anterior”, refere a ACAP. Destes veículos, 92.864 são ligeiros de passageiros, nomeadamente os T-Roc produzidos em Palmela.

Para este acumulado contribuiu o forte crescimento da produção no último mês. “Em abril foram produzidos em Portugal 31.084 veículos automóveis o que representou um crescimento de 14,2% face ao mês homólogo de 2025”, nota a associação que representa as fabricantes.

Portugal, que no ano passado superou a fasquia das 300 mil unidades produzidas, patamar que o coloca como um “país produtor”, está bem encaminhado para voltar a ficar acima deste marco.

Praticamente toda a produção portuguesa através, nomeadamente, da Autoeuropa e da Stellantis de Mangualde, tem como destino mercados externos. “98,4% dos veículos fabricados em Portugal tiveram como destino o mercado externo, o que contribuiu de forma positiva para o saldo da balança comercial portuguesa”, diz a ACAP.

“A Europa continuou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 72,3% – com a Alemanha (19,9%), Turquia (14,4%), Itália (13,0%) e França (11,6%) no topo do ranking”, acrescenta a associação.