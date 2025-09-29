NOW continua a ganhar à SIC Notícias e cresce 190%

Now foi mais visto que a SIC Notícias em 6 dos 7 dias da semana.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Novidades com vantagens exclusivas: descontos e ofertas em produtos e serviços; divulgação de conteúdos exclusivos e comunicação de novas funcionalidades. (Enviada mensalmente)

A Newsletter Para Si é SÁBADO no seu e-mail

O canal Now ganhou à SIC Notícias na média semanal, e ultrapassou o concorrente em 6 dias da semana. Entre segunda feira e domingo, o Now obteve uma média de 2,1%.



Falsos médicos realizam operações estéticas, apenas procedimentos por médicos

Desta forma, ultrapassou a SIC Notícias, que alcançou apenas uma média semanal de 1,9%.

O Now foi mais visto que a SIC Notícias em 6 dos 7 dias da semana. Com estes resultados, o Now continua a crescer, com um aumento de 190,1% em relação à semana homóloga do ano anterior.

O NOW é o projeto televisivo que agrega conteúdos da Sábado, do Negócios, do Record e da Máxima.

Está na posição 9 de MEO, NOS e Vodafone.

Os resultados citados resultam da medição de audiência da GFK.