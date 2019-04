Várias entidades estão a ocultar os nomes dos responsáveis que assinam os contratos de compra de bens e serviços, sob o pretexto do novo Regulamento de Proteção de Dados. Comissão diz que o RGPD “não pode servir de desculpa” e que essa informação deve ser pública.

Vários organismos públicos estão a ocultar o nome dos responsáveis que assinam os contratos de empreitadas e de aquisição de bens e serviços publicados no portal Base sob o pretexto do novo Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD).



O Negócios efetuou uma pesquisa aos 100 maiores contratos publicados no portal dos contratos públicos desde o início do ano e chegou à conclusão que em mais de um terço (37) os dados pessoais, designadamente o nome, dos dois responsáveis que assinaram o contrato (do organismo público) estão rasurados.



Saiba tudo no Jornal de Negócios.