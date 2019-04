De acordo com a informação remetida ao mercado, o capital da empresa pública passou a ser de 3.941 milhões de euros.

O Estado fez um aumento de capital na CP - Comboios de Portugal de 10 milhões de euros, segundo um comunicado enviado esta quarta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).



"A CP - Comboios de Portugal, EPE informa que o Estado português aumentou o capital estatutário da empresa, em numerário, em 10.000.000,00 euros", lê-se no documento.



De acordo com a informação remetida ao mercado, o capital da empresa pública passou a ser de 3.941 milhões de euros.



Em 28 de dezembro de 2018, o Estado já tinha feito um aumento de capital na CP de três milhões de euros.