Quase 400 mil famílias deixaram de pagar créditos

Quase 400 mil famílias abriram processos para chegar a um acordo extrajudicial com bancos porque não conseguiam pagar os seus empréstimos.

De acordo com o relatório de Atividade de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, relativo à primeira metade de 2020 e citado pelo Diário de Notícias, estes 397 mil processos dizem respeito a mais de 300 mil contratos de créditos, num valor global de 2,2 mil milhões de euros, que deixaram de ser pagos - um aumento de 13% em relação ao final do ano passado.

Estas famílias não puderam aderir aos regimes de moratória no crédito, que possibilitava a suspensão de pagamentos das suas prestações até ao fim de setembro de 2021.

"No crédito aos consumidores, as instituições reportaram 359 731 novos processos PERSI - procedimento extrajudicial de regularização de situações de incumprimento, mais 13% do que no segundo semestre de 2019, abrangendo 302 076 contratos de crédito e um montante em dívida de 785,8 milhões de euros", refere o relatório.

Dos contratos de crédito abrangidos pelas moratórias, cerca de 42,9% são contratos de empréstimos para habitação própria permanente e outros créditos hipotecários, 28,8% crédito a empresas e empresários em nome individual e 28,2% crédito aos consumidores.