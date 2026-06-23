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Empresa falida criada por Carlos Moedas recebeu €13,3 milhões do Estado

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Startup que integrou a Unicorn Factory Lisboa foi declarada insolvente pelo tribunal do comércio.

A Unbabel, uma das empresas que integraram a Unicorn Factory Lisboa criada por Carlos Moedas, foi declarada falida, em março último, mas recebeu fundos europeus de 13,3 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação, entidade pública gestora dos fundos europeus, é um dos cerca de 30 credores.

Carlos Moedas defende que "para ter mais polícia é preciso ter condições (...) e renovar as esquadras em má condição".
Carlos Moedas defende que "para ter mais polícia é preciso ter condições (...) e renovar as esquadras em má condição". Filipe Amorim/LUSA

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Tópicos Milhões Carlos Moedas IAPMEI Unicorn Factory Lisboa Unbabel
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