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Morreu aos 100 anos Alan Greenspan, o timoneiro da Fed por quase duas décadas

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Alan Greenspan, presidente da Reserva Federal dos EUA durante 19 anos, morreu esta segunda-feira aos 100 anos, anunciou a sua mulher, Andrea Mitchell.

O antigo presidente da Fed Alan Greenspan morreu esta segunda-feira aos 100 anos. A notícia foi avançada pela sua mulher, Andrea Mitchell.

Alan Greenspan
Alan Greenspan AP

Greenspan, que liderou a Fed durante 19 anos, morreu de complicações associadas à doença de Parkinson.

Nomeado presidente da Fed em 1987, pelo então Presidente dos EUA Ronald Reagan, Greenspan manteve-se à frente da instituição até se reformar, em 2006, ficando a quatro meses de ser quem presidiu ao banco central norte-americano por mais tempo.

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