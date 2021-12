Dona do Amoreiras exige nove milhões ao Estado

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Mais de um ano depois de ter estalado a polémica, abre-se um novo capítulo na longa batalha entre os centros comerciais e o Estado. Ao longo do último mês de novembro e já no início de dezembro, o grupo Mundicenter apresentou cinco ações contra o Estado, no valor total de 8,8 milhões de euros. Em causa está a lei das rendas dos centros comerciais, que em 2020, na sequência das dificuldades causadas pela pandemia, isentou os lojistas do pagamento da componente fixa das rendas.







