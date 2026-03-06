Dona da Fórmula 1 perde quase 2.000 milhões em bolsa devido ao conflito no Médio Oriente

Desvalorização em bolsa acontece numa altura em que há incertezas sobre a realização das provas no Bahrein e na Arábia Saudita, previstas para o próximo mês.

A Liberty Media, grupo que, desde 2016, detém os direitos de exploração do Mundial de Fórmula 1 e que domina o mercado das transmissões relacionadas com o desporto automóvel em geral, perdeu 1.900 milhões de dólares do seu valor de mercado desde o início, há sensivelmente uma semana, da ofensiva militar dos EUA e de Israel contra o Irão.



Fórmula 1 aumenta as corridas sprint em 2026 em Silverstone, Montreal, Zandvoort e Singapura Daniel Dal Zennaro / Lusa - EPA

A nova temporada de F1 começa este fim de semana em Melbourne, na Austrália, figurando como a primeira das 24 corridas de 2026, mas persistem incertezas em relação a duas corridas no próximo mês: uma no Bahrein e outro na Arábia Saudita, atendendo a que o conflito se tem intensificado em toda a região. O calendário inclui ainda os Grandes Prémios de F1 no Qatar e em Abu Dhabi, mas já no termo da temporada, no final do ano.

Segundo a Bloomberg, as ações da Liberty Formula One, o veículo dono da competição, caíram mais de 7% na bolsa de Nova Iorque desde o início da semana.