Meo integra consórcio europeu de 75 milhões de euros para desenvolver rede digital soberana

Trata-se de "uma iniciativa estratégica financiada pela Comissão Europeia, com um investimento global de 75 milhões de euros" com o objetivo de "desenvolver a primeira infraestrutura pan-europeia de larga escala para serviços convergentes de telecomunicações".

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

A Meo anunciou esta sexta-feira que integra o consórcio europeu EURO 3C (EUROpean 3C Networks for Secure Telco Cloud Edge) de 75 milhões de euros para desenvolver rede digital soberana com 'edge cloud' e inteligência artificial (IA).



Loja da Meo

Trata-se de "uma iniciativa estratégica financiada pela Comissão Europeia, com um investimento global de 75 milhões de euros" com o objetivo de "desenvolver a primeira infraestrutura pan-europeia de larga escala para serviços convergentes de telecomunicações, edge computing, cloud e inteligência artificial, assente em princípios de soberania digital, segurança e resiliência".

"A Meo é o único operador de telecomunicações português a integrar este consórcio, que reúne mais de 70 entidades europeias, entre operadores, fornecedores tecnológicos, centros de investigação, universidades e entidades públicas", adianta a operadora, em comunicado.

Esta participação "reforça o contributo de Portugal para a concretização da agenda digital europeia e para o desenvolvimento de uma infraestrutura digital comum, capaz de suportar serviços avançados em setores críticos como os transportes, a energia, a indústria automóvel e a segurança pública".

Neste projeto, "a Meo participa no desenvolvimento e validação de uma infraestrutura aberta, segura e interoperável, testada em ambientes reais de produção. Esta abordagem permitirá disponibilizar serviços digitais com elevados requisitos de desempenho, baixa latência, proteção de dados e continuidade operacional, respondendo às necessidades crescentes de aplicações baseadas em cloud distribuída" e IA.

O projeto foi apresentado publicamente no Mobile World Congress 2026, "numa sessão que contou com a participação de Renate Nikolay, diretora-geral adjunta da Comissão Europeia, Juan Montero, diretor de Políticas Públicas, Concorrência e Assuntos Regulatórios da Telefónica, entidade que lidera o consórcio europeu do EURO 3C, Ana Figueiredo, CEO [presidente executiva] da Meo, e restantes parceiros da iniciativa".