Quando estava a escrever o livro

, Guilherme d’Oliveira Martins, na altura assessor da casa civil de Mário Soares, lembra-se de ter pensado várias vezes em quem iria acabar de pagar o empréstimo pedido em 1892 pelo seu tio-bisavô, Joaquim Pedro de Oliveira Martins, então ministro da Fazenda. "Estava muito longe de imaginar que seria eu", conta divertido à. Mas foi. Em 2001, Oliveira Martins, desta vez o sobrinho-bisneto, já Ministro das Finanças, liquidou a última das 198 prestações de um empréstimo feito depois da bancarrota parcial do País. Prazo de pagamento: 99 anos. "A última prestação foi de 28,5 mil contos [hoje 192 mil euros]", acrescenta o hoje administrador da Fundação Calouste Gulbenkian.

Mas se esta dívida se liquidou dentro do prazo, há outras, como os títulos emitidos durante a II Guerra Mundial, que não têm propriamente um prazo limite. No total, da dívida sem prazo contraída entre 1940 e 1943 restam ainda por pagar 7,2 milhões de euros, esclareceu àa Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP).Mas há mais histórias e empréstimos que continuam ativos - alguns 300 anos depois e com registos feitos em pele de cabra. Para ler nadesta semana.