Disparam queixas sobre compras online

A DECO vai alertar a Secretaria de Estado do Consumidor e o Ministério da Economia acerca das queixas sobre as compras feitas online. No Portal da Queixa, de julho de 2018 para julho de 2019 as reclamações dispararam: uma subida de 69%.

Quando existem problemas no pós-venda, os sites em que são feitas as compras não se responsabilizam. Por isso, a DECO pede garantias neste tipo de negócio.

Em maio, a DECO analisou vários sites onde se fazem compras, entre eles o AliExpress, Stand Virtual, Kuanto Kusta e Facebook. O AliExpress motivou uma queixa da DECO na ASAE e na Direção-Geral do Consumidor por "potenciais práticas desleais".

Os problemas de que mais se queixam os consumidores é de falhas na entrega, envio de produtos diferentes dos apresentados no site, e litígios nas devoluções, indica o Jornal de Notícias. Os sites que geraram mais queixas no Portal foram a Worten, Fnac e Pixmania.