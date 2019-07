As queixas no transporte aéreo aumentaram 28% no passado ano. Segundo dados da Autoridade Nacional de Aviação Civil (ANAC), citados pelo Jornal de Notícias, passageiros registaram quase 14 mil reclamações, uma média de 38 queixas por dias. Em 2017, a média de reclamações estava apenas nas 29 por dia, um total de quase 11 mil no ano inteiro.

As principais queixas apontadas por passageiros são o cancelamento de voos e o atraso ou perda dos mesmos por incumprimento de horário.