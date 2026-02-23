Desempregados inscritos voltam a ultrapassar os 300 mil em janeiro

Número de desempregados inscritos nos centro de emprego aumentou mais de 11 mil face a dezembro de 2025, a primeira subida depois de três meses de quedas. Comparando com janeiro do ano passado, houve menos 38.600 pessoas.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

No início deste ano, o número de desempregados inscritos nos centros de emprego voltou a ultrapassar as 300 mil pessoas, o que representa um aumento face a dezembro, mas uma queda comparando com um ano antes.



IEFP, pessoas, desemprego João Cortesão

Os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) mostram um aumento mensal em janeiro de 11.285 pessoas inscritas, mais 3,8% face a dezembro de 2025. Já comparando com o mesmo mês do ano passado, regista-se uma queda superior a 11%, representando menos 38.630 desempregados.

“Para a diminuição do desemprego registado, face ao mês homólogo de 2025, na variação absoluta, contribuíram os inscritos há menos de 12 meses (-29.381), os que procuram um novo emprego (-31.449) e os maiores de 25 anos (-28.922)”, refere a síntese mensal do IEFP.

A nível regional, “no mês de janeiro de 2026, o desemprego diminuiu em termos homólogos em todas as regiões, tendo o valor mais acentuado (-13,9%) sido observado na Madeira.” Face ao mês anterior, “o mês de janeiro registou acréscimos em todas as regiões, com os aumentos mais significativos na região do Alentejo (+5,9%) e do Algarve (+6,6%).”

O mês de janeiro é, tradicionalmente, um período de aumento do desemprego registado nos centros de emprego.

Quanto às novas inscrições no IEFP – o chamado “fluxo” de pessoas que ficaram desempregadas e que se inscreveram ao longo do mês –, o documento explica que se registaram 53.398 desempregados. “Este número é inferior em relação ao mesmo mês de 2025 (-8.098; -13,2%) e superior em relação ao mês anterior (+11.734; +28,2%).”

Tendo em conta os grupos profissionais dos desempregados registados, considerando apenas o continente, "salientam-se os mais representativos, por ordem decrescente: 'trabalhadores não qualificados' (30,1%); 'trabalhadores dos serviços pessoais, de proteção segurança e vendedores' (20,2%); 'especialistas das atividades intelectuais e cientificas' (10,5%) e 'pessoal administrativo' (10,2%)", lê-se na nota divulgada pelo IEFP.

Notícia atualizada às 11:35