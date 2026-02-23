Portugal entre os países da UE com menor poder de compra e maior subida na habitação

Embora Portugal tenha um custo de vida abaixo da média europeia o poder de compra da população é o sexto mais baixo entre os 27.

Portugal é o segundo país da União Europeia onde os preços da mais habitação mais subiram desde 2020 e está entre os Estados-membros com menor poder de compra, revelam dados da Pordata.



Esta informação consta de uma plataforma interativa, esta segunda-feira lançada pela Pordata, que, com base nos dados estatísticos do Eurostat, faz um retrato comparativo dos 27 Estados-membros da União Europeia com base em quatro temas: população, economia, custo de vida e rendimentos, energia e ambiente.

De acordo com esses dados, embora Portugal tenha um custo de vida abaixo da média europeia -- é o 17.º país da UE onde o cabaz de bens essenciais é mais barato --, o poder de compra da população é também o sexto mais baixo entre os 27.

Assim, segundo os cálculos da Pordata, o rendimento médio anual em Portugal em 2023 (1.053,9 euros) permitiria comprar o equivalente a 11 cabazes de bens essenciais, muito abaixo dos 24 cabazes que um luxemburguês conseguiria pagar com o seu rendimento médio.

Além de ter um dos poderes de compra mais baixos, Portugal é o segundo país da UE com o maior aumento nos preços da habitação (24,1%), apenas ultrapassado pela Grécia (29%).

"Foi na Finlândia que se registou a maioria redução: em 2024, as casas custavam menos 16,3% do que em 2020", refere a Pordata, que acrescenta que o custo da habitação aumentou em 16 dos 27 países da UE.

A nível macroeconómico, a Pordata indica que a produtividade do trabalho em Portugal é a 19.º mais baixa a nível europeu: cada trabalhador contribuiu cerca de 47,7 mil euros para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, muito abaixo dos 194,4 mil euros na Irlanda.

No entanto, Portugal está também entre os países com maior crescimento económico: entre 2020 e 2024, refere a Pordata, o PIB per capita nacional cresceu 40% em valor nominal e 10% em valor real -- o sexto maior crescimento em toda a UE.

No que se refere às estatísticas climáticas, Portugal é o terceiro país europeu que menos emite emissões de gases com efeito de estufa (4,8 toneladas por habitante), mas é o sétimo que menos recicla resíduos urbanos.

Portugal tem uma taxa de reciclagem de 30,7%, menos de metade relativamente a países como a Alemanha (68,7%) ou a Áustria (62,8%).

A plataforma hoje lançada pela Pordata visa comemorar os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em janeiro de 1986.

Com dados do Eurostat, esta plataforma permite comparar as estatísticas dos 27 Estados-membros da UE e analisar a posição de Portugal sobre os diferentes tópicos face aos restantes países europeus.