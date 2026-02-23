Sábado – Pense por si

Contos Clássicos Portugueses


agora disponíveis para ler e ouvirContos Clássicos PortuguesesAceder aqui

Dinheiro

Portugal entre os países da UE com menor poder de compra e maior subida na habitação

Lusa 07:31
As mais lidas

Embora Portugal tenha um custo de vida abaixo da média europeia o poder de compra da população é o sexto mais baixo entre os 27.

Portugal é o segundo país da União Europeia onde os preços da mais habitação mais subiram desde 2020 e está entre os Estados-membros com menor poder de compra, revelam dados da Pordata.

Poder de compra da população é o sexto mais baixo entre os 27
Poder de compra da população é o sexto mais baixo entre os 27 Miguel Baltazar

Esta informação consta de uma plataforma interativa, esta segunda-feira lançada pela Pordata, que, com base nos dados estatísticos do Eurostat, faz um retrato comparativo dos 27 Estados-membros da União Europeia com base em quatro temas: população, economia, custo de vida e rendimentos, energia e ambiente.

De acordo com esses dados, embora Portugal tenha um custo de vida abaixo da média europeia -- é o 17.º país da UE onde o cabaz de bens essenciais é mais barato --, o poder de compra da população é também o sexto mais baixo entre os 27.

Assim, segundo os cálculos da Pordata, o rendimento médio anual em Portugal em 2023 (1.053,9 euros) permitiria comprar o equivalente a 11 cabazes de bens essenciais, muito abaixo dos 24 cabazes que um luxemburguês conseguiria pagar com o seu rendimento médio.

Além de ter um dos poderes de compra mais baixos, Portugal é o segundo país da UE com o maior aumento nos preços da habitação (24,1%), apenas ultrapassado pela Grécia (29%).

"Foi na Finlândia que se registou a maioria redução: em 2024, as casas custavam menos 16,3% do que em 2020", refere a Pordata, que acrescenta que o custo da habitação aumentou em 16 dos 27 países da UE.

A nível macroeconómico, a Pordata indica que a produtividade do trabalho em Portugal é a 19.º mais baixa a nível europeu: cada trabalhador contribuiu cerca de 47,7 mil euros para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2024, muito abaixo dos 194,4 mil euros na Irlanda.

No entanto, Portugal está também entre os países com maior crescimento económico: entre 2020 e 2024, refere a Pordata, o PIB per capita nacional cresceu 40% em valor nominal e 10% em valor real -- o sexto maior crescimento em toda a UE.

No que se refere às estatísticas climáticas, Portugal é o terceiro país europeu que menos emite emissões de gases com efeito de estufa (4,8 toneladas por habitante), mas é o sétimo que menos recicla resíduos urbanos.

Portugal tem uma taxa de reciclagem de 30,7%, menos de metade relativamente a países como a Alemanha (68,7%) ou a Áustria (62,8%).

A plataforma hoje lançada pela Pordata visa comemorar os 40 anos da adesão de Portugal à então Comunidade Económica Europeia (CEE), em janeiro de 1986.

Com dados do Eurostat, esta plataforma permite comparar as estatísticas dos 27 Estados-membros da UE e analisar a posição de Portugal sobre os diferentes tópicos face aos restantes países europeus.

Artigos Relacionados
Tópicos preços metade do preço Bom preço Estatísticas climáticas Portugal União Europeia
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Portugal entre os países da UE com menor poder de compra e maior subida na habitação