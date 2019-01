O mercado automóvel português encerrou 2018 com um crescimento de 2,6%, somando o sexto ano consecutivo de aumento das vendas. Ainda assim, esta foi a menor subida neste período de seis anos. Os 273.239 veículos vendidos no ano passado representam o valor mais elevadodesde 2008, antes da crise económica. Em relação a 2012, o ano mais severo para o setor, as vendas aumentaram 141%.





O segmento de ligeiros de passageiros, que representa 83,5% do total do mercado, registou um crecimento de 2,8%, com 228.290 veículos vendidos. Os comerciais ligeiros, segundo segmento com maior peso, registaram uma subida de 2%, terminando o ano com 39.306 unidades.Leia a notícia na íntegra no Jornal de Negócios