Em 2018, houve um registo de um novo recorde nos empréstimos para comprar carro, especialmente usados: os pedidos de empréstimo chegam a mais de 2,8 mil milhões de euros. Por dia, os portugueses pediram oito milhões de euros para o crédito automóvel e há cada vez mais a contraírem empréstimos para adquirir o transporte.





Bastaram 800 mil famílias a pedirem o empréstimo até ao final de setembro para se alcançar este valor, devendo 6,1 mil milhões de euros, o valor mais alto de sempre, um fenómeno possivelmente motivado por consumidores mais otimistas graças ao baixo nível de desemprego e crescimento económico do país.

"Os particulares sentem esta facilidade de obtenção de crédito, têm a noção de que a janela pode não ficar aberta para sempre e acabam por procurar mais crédito", considera Filipe Garcia da IMF- Informação de Mercados Financeiros, citado pelo Jornal de Notícias.

Em termos percentuais, em novembro houve um crescimento do crédito de 13% face ao período homólogo de 2017. Os contratos também cresceram 11%.

O aumento do crédito automóvel esteve estável no ano passado, mas o mês de maio registou o maior valor do empréstimo contratado pelos consumidores portugueses. Só neste período, o crédito totalizou 290 milhões de euros e 220 mil novos contratos.

Segundo a Associação Portuguesa de Leasing, Factoring e Renting (ALF), foram vendidoas 98 mil viaturas nos regimes de leasing e renting no ano em questão, mais 10 450 do que em 2017. Via renting, as viaturas vendidas somaram 743 milhões de euros, ou seja, mais cinco mil viaturas e 111 milhões de euros do que no anterior. No caso do leasing, o número ascendeu também para mais de cinco mil viaturas vendidas do que há dois anos e quase 61 mil euros.

"O crescimento do leasing e do renting nos últimos seis anos reflete a grande aceitação que estes instrumentos de apoio às empresas e às famílias estão a ter em Portugal", disse Paulo Pinheiro, presidente da ALF ao Jornal de Notícias, acrescentando que estes são potenciados pela "previsibilidade dos custos" e a "flexibilidade", e também acompanhados pela revolução tecnológica e atenção ao ambiente dos últimos anos.