A 4 de Janeiro, o Parlamento discute uma proposta que pretende dar mais transparência aos bancos.

No início de 2019, a Assembleia da República vai discutir mecanismos de transparência bancária. A discussão está marcada para 4 de Janeiro e poderá levar a que uma maioria negativa, composta por BE, PCP, PSD e CDS aprovem as regras que obrigarão os bancos que receberam ajudas públicas desde 2007 a prestar informações ao Parlamento acerca dos seus grandes devedores.



Segundo o jornal Público, os deputados poderão ter acesso a dados sobre os créditos problemáticos acima de cinco milhões de euros dos bancos ajudados com dinheiro públicos.



As informações estarão ao alcance das comissões parlamentares de inquérito, superando o sigilo bancário e a supervisão.



De acordo com a mesma fonte, é ainda criado um mecanismo de transparência sobre os grandes créditos de bancos que venham a receber fundos públicos. Este mecanismo inclui a publicação de três relatórios pelo Banco de Portugal: um com todos os dados sobre injecção de capitais públicos e dados agregados sobre as grandes posições financeiras dos bancos; outro acerca das operações de crédito dos bancos nos últimos doze anos; e um terceiro que se destina ao Parlamento, sobre a injecção de capitais públicos.