"O que foi decidido foi que iríamos fazer uma tabela com menos informação, tabela essa que permite depois porventura disponibilizar informação sistematizada", disse a presidente da COFMA, acrescentando que a comissão vai "pedir um parecer jurídico para saber quais são os limites do sigilo bancário".



Teresa Leal Coelho revelou que os deputados têm a informação "por banco, o que facilita extraordinariamente", mas como há instituições bancárias que receberam ajudas do Estado por mais de uma vez, os deputados querem "tirar a fotografia do momento" de cada intervenção.



As tabelas dos deputados estarão organizadas "por banco, por devedor, por montante do crédito e sobretudo por montante do incumprimento em cada momento", explicou a parlamentar social-democrata.



"Na tabela para nós essa informação estará [disponível], aguardamos o parecer jurídico para saber que informação desta pode ser divulgada", acrescentou.



O objetivo dos deputados, segundo Teresa Leal Coelho, é saber se podem, "a cada momento de financiamento a uma instituição bancária" fazer "a fotografia das causas que levaram ao desequilíbrio" dessa instituição.



Os parlamentares também querem apurar se "as causas que levaram ao desequilíbrio reportam a atos que foram praticados pelas diversas administrações e à sua relação com determinados grupos económicos ou empresas", prosseguiu.



"Não porque podemos mudar o passado, mas porque podemos prevenir o presente e o futuro. É uma atividade de escrutínio", salientou, acrescentando que "seguramente" os portugueses também querem saber "porque é que em determinado momento o sistema financeiro português teve de ser intervencionado".

