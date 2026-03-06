DECO denuncia ao Ministério Público a não devolução de comissões de espetáculos cancelados

Em comunicado, a associação de defesa do consumidor coloca em causa a legalidade das plataformas não reembolsarem as comissões da venda de bilhetes.

A compra de bilhetes online para espetáculos ao vivo habitualmente implica a cobrança de uma taxa de processamento da venda. Um valor que muitos estão dispostos a pagar pela comodidade e rapidez do processo. Mas nem sempre compensa. Segundo denuncia a DECO - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, quando os espetáculos são cancelados, o valor do bilhete é devolvido, mas a comissão imposta pela plataforma fica nas mãos do vendedor.



Os concertos de Steve Hackett, agendados para Maio, estão na lista de cancelamentos Stefan Brending

“Motivada pelas queixas que lhe têm chegado, a DECO denunciou ao Ministério Público as condições contratuais que permitem às plataformas de venda de bilhetes reter comissões e taxas de processamento em caso de cancelamento de espetáculos ou outros eventos de entretenimento, considerando que estas práticas violam a lei e os direitos dos consumidores”, lê-se num comunicado publicado pela associação. Ou seja, apesar de estar expresso nos termos e condições de várias plataformas de venda eletrónica - como FNAC, Ticketline, BOL e MEO Blueticket – que em caso de cancelamento não é efetuado o reembolso de “comissões”, “taxas de serviço” ou “custos de operação”, a associação põe em causa a sua legalidade.

O argumento da DECO é que “estas quantias fazem parte do preço total do bilhete, uma vez que o consumidor não consegue concluir a compra sem as pagar, pelo que a devolução apenas parcial é, no entender da DECO, ilegal e abusiva”. Além da queixa ao Ministério Público, foi solicitado à Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC) “que acompanhe e avalie esta situação”, tendo sido também denunciadas à ASAE práticas comerciais "desleais” como a conhecida por drip pricing, em que ao longo do processo de compra vão sendo adicionados custos adicionais ao preço inicial do bilhete, “dificultando a comparação de preços e a tomada de uma decisão informada”.

Num concerto de grande dimensão, analisa a associação, cada consumidor paga entre dois e cinco euros em comissões, consoante o preço do bilhete, garantindo em caso de cancelamento montantes retidos que “podem facilmente atingir dezenas ou centenas de milhares de euros”. Em 2024, avança a DECO, as receitas de bilheteira ultrapassaram os 200 milhões de euros.

Siga-nos no WhatsApp.