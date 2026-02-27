Sábado – Pense por si

Caetano Veloso atua no Porto no seu regresso a Portugal em maio

O concerto irá acontecer no Pavilhão Rosa Mota, dias antes do espetáculo que já tinha sido anunciado em Cascais, no Coala Festival.

Lusa 27 de fevereiro de 2026 às 10:40
Caetano Veloso no Coliseu dos Recreios
Caetano Veloso no Coliseu dos Recreios Mariline Alves

O músico brasileiro Caetano Veloso vai atuar no Porto, em 27 de maio, juntando uma nova data em Portugal ao já , em Cascais, que se realiza em 30 e 31 de maio.

O concerto de Caetano Veloso no Porto será no Pavilhão Rosa Mota, anunciou esta sexta-feira a Coala Music, que prove o regresso do cantor a Portugal e a atuação no Porto, com as produtoras Mundo Propício e Uns Produções e Filmes.

"Aos 83 anos, Caetano Veloso anunciou que não iria retirar-se dos palcos", lê-se no comunicado divulgado esta sexta-feira, que recorda as recentes atuações ao vivo do músico e a sua digressão pelo Brasil com a irmã, Maria Bethânia, na base do tema "Um baiana" e do álbum "Caetano & Bethânia Ao Vivo", premiado nos Grammy.

"Caetano Veloso é sem dúvida uma das figuras centrais da música brasileira e mundial das últimas décadas ao lado de outros nomes como Gilberto Gil, Maria Bethânia, Ney Matogrosso e Milton Nascimento", lê-se no comunicado.

Na passada segunda-feira, a Coala Music anunciou a vinda a Portugal de Caetano Veloso, para o festival Coala, em Cascais.

"Com mais de cinco décadas de carreira, Caetano é um dos principais nomes da Tropicália e autor de um repertório que atravessa gerações, reunindo clássicos que marcaram a cultura brasileira e conquistaram reconhecimento internacional", lembrou então, em comunicado, a organização do evento que tem lugar em 30 e 31 de maio no Hipódromo Manuel Possolo.

No mês passado, o Coala Festival Portugal tinha anunciado a presença de Maria Bethânia no festival, mas, numa publicação nas redes sociais, a organização disse que "a artista não mais se apresentará na edição deste ano do festival".

O cartaz do festival conta ainda com o português Slow J, os brasileiros João Gomes e Lulu Santos e o angolano Bonga.

Criado em 2014, no Brasil, o Coala Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal em 2024 e em duas edições acolheu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D'Água.

