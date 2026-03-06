Governo anuncia desconto temporário de 3,55 cêntimos por litro no ISP do gasóleo

O executivo, que cita "informações obtidas junto do setor", aponta para aumentos de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e 7,4 cêntimos por litro na gasolina. Como a gasolina não sobe do patamar dos dez cêntimos, o Executivo aplica o desconto do ISP apenas ao gasóleo.
"Assim sendo, e dando cumprimento ao apoio anunciado pelo Executivo esta semana, aplicar-se-á um desconto extraordinário e temporário do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre gasóleo rodoviário no valor de 3,55 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço", lê-se na informação enviada às redações pelo Ministério das Finanças.
