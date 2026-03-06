Sábado – Pense por si

Dinheiro

Governo anuncia desconto temporário de 3,55 cêntimos por litro no ISP do gasóleo

Negócios 12:52
Executivo tinha prometido mexer no ISP caso se viesse a registar um aumento superior a dez cêntimos nos combustíveis.

O Governo anunciou nesta sexta-feira que vai aplicar um desconto "temporário" e "extraordinário" de 3,55 cêntimos por litro no imposto sobre os produtos petrolíferos (ISP) no gasóleo.

Preço de combustíveis aumenta na próxima semana em Portugal
Preço de combustíveis aumenta na próxima semana em Portugal Luís Guerreiro / Medialivre

Na quarta-feira, o primeiro-ministro, Luís Montenegro,

Os preços dos combustíveis vão disparar, com, segundo cotações da manhã, revelou fonte do setor ao Negócios, explicando que a média final só fica fechada ao final do dia e poderá haver alterações.

O executivo, que cita "informações obtidas junto do setor", aponta para aumentos de 23,4 cêntimos por litro no gasóleo e 7,4 cêntimos por litro na gasolina. Como a gasolina não sobe do patamar dos dez cêntimos, o Executivo aplica o desconto do ISP apenas ao gasóleo.

"Assim sendo, e dando cumprimento ao apoio anunciado pelo Executivo esta semana, aplicar-se-á um desconto extraordinário e temporário do Imposto Sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) sobre gasóleo rodoviário no valor de 3,55 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA correspondente ao aumento esperado do preço", lê-se na informação enviada às redações pelo Ministério das Finanças.

(Notícia em atualização)

