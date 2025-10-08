Ronaldo torna-se primeiro futebolista com fortuna acima de mil milhões

O capitão da seleção portuguesa conseguiu um novo feito, desta vez fora das quatro linhas: é o primeiro jogador de futebol a ter uma fortuna superior a mil milhões de dólares.

Cristiano Ronaldo continua a bater recordes dentro e fora de campo. O "internacional" português tornou-se o primeiro jogador de futebol com uma fortuna pessoal superior a mil milhões de dólares, segundo os cálculos da Bloomberg.



Aos 40 anos de idade, o prolongamento do contrato com o clube saudita Al-Nassr, no valor de mais de 400 milhões de dólares (342,6 milhões de euros ao câmbio atual) e contratos publicitários com empresas como a Nike e Armani, bem como investimentos em empresas de diversos setores - incluindo a Medialivre, dona da CMTV, NOW, Correio da Manhã, Negócios, Record e SÁBADO - elevaram a fortuna do "capitão" da seleção nacional para 1,4 mil milhões de dólares (1.199 milhões de euros).

O duelo de mais de uma década entre CR7 e o argentino Lionel Messi, quer em feitos desportivos quer em termos financeiros, pende agora, na componente económica, para o jogador português. Depois de muitos anos em que os salários de ambos os jogadores eram praticamente idênticos, a ida para a Arábia Saudita de Ronaldo desequilibrou as contas. Messi foi para a Liga dos EUA, onde os salários são bastante inferiores aos praticados pelos clubes sauditas, que têm aberto os cordões à bolsa para atrair nomes sonantes do futebol mundial.

Messi, contudo, terá direito a uma percentagem do capital social do seu clube, o Inter Miami, quando se retirar, o que poderá reaproximar o craque argentino de CR7. Ronaldo, foi noticiado, também terá ficado com 15% do Al-Nassr com a prorrogação do seu contrato com o clube saudita.

Os cálculos da Bloomberg para determinar a fortuna de Ronaldo consideram os rendimentos obtidos ao longo da carreira, bem como os seus investimentos e contratos publicitários.

Entre 2022 e 2023, os salários do jogador português superaram os 550 milhões de dólares, e tem um contrato de dez anos com a Nike no valor de 18 milhões de dólares anuais. O jogador nascido na Madeira conta ainda com contratos com marcas como a Armani e Castrol.