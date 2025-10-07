Sábado – Pense por si

Jerónimo Martins alvo de inquérito na Polónia por alegadas práticas comerciais desleais

Denúncia foi apresentada por Henryk Kania que acusa a Biedronka de abuso de posição dominante e de provocar a falência da sua fábrica de processamento de carne.

A Jerónimo Martins está a ser alvo de um inquérito aberto pelo Ministério Público da Polónia por alegadas práticas comerciais desleais.

Jerónimo Martins sob investigação na Polónia por práticas comerciais da Biedronka
Jerónimo Martins sob investigação na Polónia por práticas comerciais da Biedronka

Tópicos Crime lei e justiça Jerónimo Martins Polónia
