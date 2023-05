Criador do ChatGPT admite que empresa saia da Europa. Porquê?

Sam Altman, o CEO da OpenAI (e criador do ChatGPT), avisou que a sua empresa pode sair da Europa caso não respeite as regras que a União Europeia se prepara para impor.







OpenAI tentará cumprir regras da Comissão Europeia

A Comissão Europeia está a trabalhar no primeiro conjunto de regras destinadas ao setor da Inteligência Artificial (IA). No final de abril Margrethe Vestager, a vice-presidente da Comissão Europeia com a pasta das tecnológicas e da concorrência, revelou esperar que ainda este ano seja alcançado um pacto político para a primeira lei.No Japão, a responsável garantiu que as regras a aplicar eram "pró-inovação" e que procuravam mitigar os riscos dos estragos das tecnologias emergentes nas sociedades. "É importante que a nossa democracia tenha aberto caminho e posto em prática as regras para nos proteger da sua manipulação abusiva - a Inteligência Artificial deve ser útil mas não deve manipular-nos", frisou.De acordo com a informação prestada pela Comissão Europeia, "os sistemas de inteligência artificial com um nível de risco inaceitável para a segurança das pessoas seriam estritamente proibidos, incluindo sistemas que usem técnicas propositadamente ou subliminarmente manipulativas, explorem as vulnerabilidades das pessoas ou sejam usadas para pontuação social (classificação de pessoas baseada no seu comportamento social, estatuto socioeconómico, características pessoais). Antes de quaisquer negociações com o Conselho Europeu, o mandato para a negociação da lei tem que ser apoiado pelo Parlamento Europeu e o voto é esperado na sessão entre 12 e 15 de junho.A 11 de maio, quando foi apoiada a elaboração da lei, defendeu-se que é necessário garantir que "os sistemas de IA sejam vigiados por pessoas, seguros, transparentes, reastreáveis, não-discriminatórios e amigos do ambiente".Até que quaisquer regras entrem em vigor - o que pode demorar anos - a Comissão Europeia vai trabalhar com a Alphabet - que detém o Google - num pacto voluntário para serem estabelecidas regras. Uma delas é que as empresas revelem o copyright da informação apresentada por sistemas de IA.

Sam Altman garantiu em Londres que, antes de considerar da Europa, a sua empresa ia tentar cumprir a regulação. "O rascunho atual da lei da IA da Comissão Europeia tem demasiada regulação, mas ouvimos que vai ser retirada. Ainda estão a discuti-la", explicou. "Há tanto que podiam fazer, como mudar a definição de sistemas de inteligência artificial de aplicação geral. Há muitas coisas que podiam ser feitas."





Segundo o rascunho da lei, um sistema de inteligência artificial de aplicação geral é uma categoria proposta que se aplica a ferramentas de IA com um mais de uma aplicação, como o ChatGPT.