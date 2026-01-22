Sábado – Pense por si

Barra com conteudo

Dinheiro

CP vai comprar 20 comboios para a alta velocidade

Negócios 16:45
Capa da Sábado Edição 21 a 27 de janeiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 21 a 27 de janeiro
As mais lidas

A operadora ferroviária vai adquirir 12 automotoras para o serviço da alta velocidade e tem a opção de mais oito, num investimento estimado em 584 milhões de euros.

O Governo vai autorizar a CP a comprar um total de 20 automotoras para o serviço da alta velocidade – 12 unidades mais oito de opção, cada uma com 500 lugares e capacidade para operar a uma velocidade máxima de 300 quilómetros por hora.

alta velocidade, ferrovia
alta velocidade, ferrovia

De acordo com o plano Mobilidade 2.0 aprovado esta quinta-feira em Conselho de Ministros, dedicado à ferrovia e à modernização do setor, o investimento será de 584 milhões de euros, incluindo 45 milhões de euros para a criação de oficinas e equipamentos.

Em dezembro do ano passado Miguel Pinto Luz tinha anunciado que em janeiro de 2026 o Governo iria decidir quantos comboios a CP compraria para o novo serviço, não tendo na altura avançado números.  

Em 2024, o ministro das Infraestruturas chegou a dizer no Parlamento que não iriam ser comprados “tantos comboios quantos a CP queria" para a alta velocidade, alegando então querer “privados nessa concorrência, tanto portugueses como estrangeiros". Na altura, a operadora ferroviária pública tinha a intenção de investir 520 milhões de euros na compra de 16 novos comboios para esse serviço.

Agora, e no dia em que relançou o concurso para o troço Oiã-Soure da futura linha de alta velocidade Lisboa-Porto – uma concessão a 30 anos que envolve um investimento total de 2,4 mil milhões de euros –, o Governo diz que quer preparar a CP para assumir uma posição dominante e que a empresa pública irá criar um novo operador dedicado a este segmento. Na conferência de imprensa que se seguiu à reunião do Conselho de Ministros, Miguel Pinto Luz afirmou ainda a intenção de preparar a empresa pública para a operação internacional.

"Queremos garantir todas as condições necessárias e suficientes para a CP fazer em mercado aberto essa operação", razão pela qual "aprovamos hoje a aquisição de 20 automotoras", disse Pinto Luz, salientando o prazo de 48 meses para a entrega da primeira automotora. "Estamos a preparar a CP para se assumir com uma posição dominante neste mercado assim que as linhas estiverem concluídas", disse.

O Executivo diz ainda querer antecipar a compra das 153 automotoras para os serviços regionais e urbanos da CP, acelerando a entrega das 55 unidades regionais e 98 urbanas e passando a última entrega de 2033 para 2031.

A CP já foi autorizada a exercer a opção de compra de mais 36 unidades para estes serviços no âmbito do contrato de aquisição de 117 automotoras que foi assinado em outubro com o consórcio Alstom/DST, totalizando assim os 153 comboios.

A primeira entrega está prevista para 2029, sendo que ao investimento de 746 milhões de euros nos 117 comboios já contratados junta-se agora um montante adicional de 318 milhões de euros com o exercício da opção de compra de mais 36.

"Trata-se do maior investimento na aquisição de comboios jamais feito em Portugal, com o valor a atingir mais 1,6 mil milhões de euros - somando aos 746 milhões do contrato base das 117 automotoras os 318 milhões de euros agora aprovados para a antecipação da entrega, bem como os 584 milhões da alta velocidade", sublinhou o Ministério das Infraestruturas, salientando tratarem-se de 200 comboios novos. "A oferta é grande, a procura é enorme, e nós precisamos de reforçar", disse Miguel Pinto Luz.

Tópicos Milhões Comboios de Portugal Miguel Pinto Luz Lisboa Porto Oiã Soure
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

CP vai comprar 20 comboios para a alta velocidade