Endividamento das famílias volta a aumentar em novembro e atinge novo máximo

Dívida das famílias aumentou 8,6% em novembro face a igual período do ano passado. Endividamento das empresas privadas e da administração pública também registou aumentos.

O endividamento das famílias portuguesas aumentou 1,1 mil milhões de euros em novembro e atingiu um novo máximo histórico desde o início desta série de dados do Banco de Portugal (iniciada em dezembro de 2008). O valor representa uma subida de 8,6% face a igual período do ano passado. Segundo a informação divulgada nesta quinta-feira, a dívida das famílias aumentou "essencialmente perante os bancos, por via do crédito à habitação".



Destaque ainda para o endividamento das empresas privadas, que aumentou 500 milhões de euros, sobretudo “perante o setor financeiro e o exterior (+0,3 mil milhões de euros em ambos os casos), maioritariamente sob a forma de empréstimos”, revela o relatório do BdP. Nesta medida, o endividamento das empresas privadas cresceu 3,1%, em termos homólogos, sendo que em outubro tinha aumentado 2,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já o setor público aumentou em mil milhões de euros a sua dívida. Este acréscimo, explica a nota do banco central, ocorreu, sobretudo, “perante as administrações públicas (+2,8 mil milhões de euros), refletindo o aumento das responsabilidades em depósitos junto do Tesouro (+1,8 mil milhões de euros) e em empréstimos (+0,6 mil milhões de euros)”. Em sentido inverso, reduziu-se o endividamento do setor público perante o exterior (-1,5 mil milhões de euros) e o setor financeiro (-0,4 mil milhões de euros), “essencialmente pela amortização líquida de títulos de dívida pública portuguesa em carteira daqueles setores”.

Em novembro, o endividamento do setor não financeiro (que inclui dados das administrações públicas, das empresas e dos particulares) avançou, no conjunto, 2,6 mil milhões de euros, para um total de 859,2 mil milhões. "Deste total, 479,7 mil milhões de euros respeitavam ao setor privado (empresas privadas e particulares) e 379,5 mil milhões de euros ao setor público (administrações públicas e empresas públicas)", lê-se na nota estatística do BdP.