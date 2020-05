O presidente do IAPMEI, Nuno Mangas, confirmou hoje que os apoios aos microempresários no âmbito do programa Adaptar, no montante de 50 milhões de euros, lançados a 15 de março estão esgotados, não estando previsto reforço de verbas.

"Não tenho informação que vá haver reforço da componente das microempresas", disse o responsável, que falava hoje na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, onde foi ouvido a pedido do grupo parlamentar do PS.

De acordo com os dados divulgados pelo presidente do IAPMEI, já foram aprovados 13,6 milhões de euros em apoios no âmbito do programa Adaptar para microempresas, o correspondente ao apoio a 4.419 empresas e os montantes já inclusivamente começaram a ser pagos na segunda-feira.

O IAPMEI recebeu um total de 12.930 candidaturas ao programa dirigido às microempresas (até 10 trabalhadores) e que contempla um apoio em 80% a fundo perdido para despesas entre os 500 e os 5.000 euros, sendo elegíveis as realizadas desde 18 de março, data da declaração do estado de emergência.

"Hoje é o sétimo dia útil depois deste concurso ter aberto e, neste momento, já foram dadas ordens de pagamento no montante de 1,4 milhões de euros e já estão aprovados 4.419 projetos", disse Nuno Mangas.

Durante a sessão, vários deputados sinalizaram que a verba disponível para as microempresas esgotou em apenas 10 dias, o que indica que a dimensão da necessidade dos empresários de continuarem a receber apoios, lamentando que "centenas ou milhares" tenham ficado de fora do programa dirigido às microempresas (até 10 trabalhadores).