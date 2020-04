Coronavírus: França não vai ajudar empresas sediadas em paraísos fiscais

Les grandes entreprises qui versent des dividendes ou procèdent à des rachats d’actions ne pourront pas bénéficier des mesures d’aide d’État pour leur trésorerie : prêts garantis et reports d’impôts ou de cotisations. @franceinfo — Bruno Le Maire (@BrunoLeMaire) April 23, 2020

Bruno Le Maire, ministro da Economia e das Finanças de França (na imagem), anunciou em entrevista à rádio FranceInfo que o Estado francês não vai ajudar as empresas cuja sede seja em paraísos fiscais. Estas empresas ficarão fora dos apoios concedidos pelo governo francês no âmbito da crise provocada pelo novo coronavírus "Escusado será dizer que, se uma empresa tiver a sua sede fiscal ou subsidiárias num paraíso fiscal, quero dizer-lhes com muita força, não poderá beneficiar das ajudas da tesouraria do Estado", afirmou o ministro. "Se a sede social está implementada num paraíso fiscal, é evidente que não podem beneficiar de apoio público.""Há regras que se devem respeitar. Se beneficiaram da tesouraria do Estado, não podem distribuir dividendos e não podem comprar ações", adiantou o governante.A França vai aplicar assim uma medida já adotada na Dinamarca e Polónia.