Segundo a gestora da rede elétcrica, considerando a correcção dos efeitos de temperatura e o número de dias úteis, a subida é de 0,4% em Outubro e de 1,6% no acumulado do ano.



A REN adiantou ainda que "este mês, as precipitações muito reduzidas prolongaram o período seco", sendo que "a produção eólica teve condições muito favoráveis".



Por isso, "o conjunto da produção renovável abasteceu 45% do consumo nacional, a produção não renovável 51% e o saldo de trocas com o estrangeiro, que este mês foi importador, os restantes 4%", concluiu a empresa.



Já no período de Janeiro a Outubro, a produção renovável abasteceu 52% do consumo, repartida pela hidroeléctrica com 23%, eólica com 22%, biomassa com 5% e fotovoltaica com 1,6%", avançou a REN.



Os restantes 48%, provenientes de produção não renovável estão repartidos "pelo gás natural com 28% e pelo carvão com 20%. O saldo de trocas com o estrangeiro é exportador, equivalendo a cerca de 6% do consumo nacional", segundo os mesmos dados.



A REN referiu ainda que "no mercado de gás natural voltou este mês a registar-se uma contracção homóloga no consumo, devida à quebra no segmento de produção de energia eléctrica, influenciado pela disponibilidade de energia renovável".



Assim, "no final de Outubro, o consumo de gás natural regista uma variação anual de -6,8% face ao verificado no mesmo período do ano anterior, resultado de uma contracção de 23% no mercado eléctrico e de um crescimento de 4,4% no segmento convencional".